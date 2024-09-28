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У США закликали назвати росію глобальною загрозою і забезпечити перемогу України – The Hill

28 вересня 2024, 18:55
У США закликали назвати росію глобальною загрозою і забезпечити перемогу України – The Hill
Фото: Reuters
У Гельсінській комісії наполягають на тому, щоб ЗСУ дозволили наносити удари вглиб росії американською зброєю.
Гельсінкська комісія США наполягає на тому, щоб Штати відмовилися від статус-кво після закінчення Холодної війни у своїх відносинах із росією і назвали москву "постійною" загрозою глобальній безпеці.
 
Про це пише The Hill з посиланням на звіт комісії, отриманий перед його публікацією.
 
У звіті стверджується, що Вашингтон має переглянути своє мислення щодо росії, як він це робив із Китаєм протягом останніх кількох років, і відповідним чином розподілити ресурси:
 
"Сполучені Штати повинні підготуватися до довгострокового протистояння, розуміючи, що росія має багатовікову історію жорстокого імперіалізму по відношенню до своїх сусідів, Європи і світу в цілому".
 
Пріоритетним напрямком стратегії звіту є забезпечення перемоги України в її оборонній війні проти росії. У комісії закликають до "масованої" військової та гуманітарної допомоги Києву і до дозволу Збройним силам України наносити удари вглиб росії за допомогою наданої США зброї, пише The Hill.
 
"Я думаю, що основний посил полягає в тому, що ми відмовляємося від 30 років помилкової політики... Не потрібно далеко ходити, щоб побачити, що кожен президент протягом перших кількох місяців своєї адміністрації зустрічається з путіним", - заявив помічник одного з конгресменів, знайомий зі звітом.
 
Окремо наголошується, що політичні пропозиції звіту виходять за рамки зобов'язань адміністрації Джо Байдена перед Україною та суперечать позиціям колишнього президента Дональда Трампа, кандидата в президенти від Республіканської партії, і його союзників у Конгресі.
 
У The Hill нагадали, що Трамп давно стверджував, що США витрачають надто багато на європейську безпеку, а також продовжує наполягати на угоді між Україною та росією через переговори з Путіним. Однак конгресмен-республіканець і голова Гельсінкської комісії, коментуючи новий звіт, відкинув можливість укладення Трампом угоди з путіним:
 
"У мене немає сумнівів, що Дональд Трамп побачить нещирість військового злочинця путіна... путін - це не та людина, з якою можна досягти угоди".
КремльПутінвійна в Україніросія окупанти

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