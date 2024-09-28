У Гельсінській комісії наполягають на тому, щоб ЗСУ дозволили наносити удари вглиб росії американською зброєю.

Гельсінкська комісія США наполягає на тому, щоб Штати відмовилися від статус-кво після закінчення Холодної війни у своїх відносинах із росією і назвали москву "постійною" загрозою глобальній безпеці.

Про це пише The Hill з посиланням на звіт комісії, отриманий перед його публікацією.

У звіті стверджується, що Вашингтон має переглянути своє мислення щодо росії, як він це робив із Китаєм протягом останніх кількох років, і відповідним чином розподілити ресурси:

"Сполучені Штати повинні підготуватися до довгострокового протистояння, розуміючи, що росія має багатовікову історію жорстокого імперіалізму по відношенню до своїх сусідів, Європи і світу в цілому".

Пріоритетним напрямком стратегії звіту є забезпечення перемоги України в її оборонній війні проти росії. У комісії закликають до "масованої" військової та гуманітарної допомоги Києву і до дозволу Збройним силам України наносити удари вглиб росії за допомогою наданої США зброї, пише The Hill.

"Я думаю, що основний посил полягає в тому, що ми відмовляємося від 30 років помилкової політики... Не потрібно далеко ходити, щоб побачити, що кожен президент протягом перших кількох місяців своєї адміністрації зустрічається з путіним", - заявив помічник одного з конгресменів, знайомий зі звітом.

Окремо наголошується, що політичні пропозиції звіту виходять за рамки зобов'язань адміністрації Джо Байдена перед Україною та суперечать позиціям колишнього президента Дональда Трампа, кандидата в президенти від Республіканської партії, і його союзників у Конгресі.

У The Hill нагадали, що Трамп давно стверджував, що США витрачають надто багато на європейську безпеку, а також продовжує наполягати на угоді між Україною та росією через переговори з Путіним. Однак конгресмен-республіканець і голова Гельсінкської комісії, коментуючи новий звіт, відкинув можливість укладення Трампом угоди з путіним:

"У мене немає сумнівів, що Дональд Трамп побачить нещирість військового злочинця путіна... путін - це не та людина, з якою можна досягти угоди".