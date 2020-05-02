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У США затримали чоловіків, які везли наркотики у сумках з написом "торбина з наркотиками"

«Не торгуйте наркотиками в сумках з написом «торбина з наркотиками». Наші працівники вміють читати»
У США затримали двох чоловіків, які везли наркотики у сумках з написом «торбина з наркотиками». Поліція зупинила їх через перевищення швидкості.
У США затримали чоловіків, які везли наркотики у сумках з написом "торбина з наркотиками"

Як передає телеканал WSVN 7 News, затримали 34-річних Єна Сіммонса та Джошуа Рейнхардта,передає "Громадське".

Патрульний зупинив їх через перевищення швидкості: вони розігналися до 153 км/год. Шериф округу Санта-Роза у штаті Флорида попередив патрульного про контрабанду в автомобілі.

Під час обшуків у них знайшли 15 пігулок екстазі, 75 грамів метамфетаміну, 1 грам кокаїну та інші речовини.

Єна та Джошуа взяли під варту. Їх звинувачують у володінні та торгівлі наркотиками.

«Не торгуйте наркотиками в сумках з написом «торбина з наркотиками». Наші працівники вміють читати», — написали правоохоронці у Facebook.

Нагадаємо, що судді постійно відпускають назад на дороги водіїв, які сідали за кермо в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Найчастіше – через сплив строків притягнення до відповідальності.

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05 02 2020 15:00
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