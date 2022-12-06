У столиці Болгарії протестувальники заблокували церкву рф - протест проти російського вторгнення в Україну

У центрі Софії, в Болгарії проходить акція протесту проти російського вторгнення в Україну біля російського храму, де перебувають російський посол Елеонора Митрофанова і глава відділу зовнішніх зв'язків московського патріархату митрополит Антоній

У центрі Софії, в Болгарії проходить акція протесту проти російського вторгнення в Україну біля російського храму, де перебувають російський посол Елеонора Митрофанова і глава відділу зовнішніх зв'язків московського патріархату митрополит Антоній, передає телеканал Nova.

Громадяни скандують "Вбивці" і "Це не москва" перед російською церквою в Софії на знак протесту проти візиту митрополита Антонія Волоколамського, який обійняв посаду "міністра закордонних справ" Московського патріархату після усунення митрополита Іларіона, і взяв участь у церковній службі. На службі також присутня посол рф у Болгарії.

Українка Ірина з Херсону приїхала з маленьким сином до Болгарії, щоб врятувати його від бомбардувань. Вона заявила, що протестує проти кривавої війни путіна в Україні, бо має родичів на окупованій території. Жінка закликала росіян їхати до росії, тому що їм не місце в Болгарії. Вона категорична: має бути мир і свобода, а не вбивства та тероризм.

"Я тут як обурений громадянин, тому що це святотатство – молитися за терористичну державу в болгарській церкві, благословляти вбивць дітей. Ви знаєте, що зараз відбувається в Україні? Тисячі дітей у бомбосховищах! Тисячі дітей наражаються на смерть! І в цій церкві є люди, які моляться, щоб вони змогли вбити їх ще успішніше, тут вони зараз моляться, щоб одна країна розчавила іншу країну", - сказала місцева мешканка, присутня на акції протесту. Для неї це святотатство, з яким вона не може погодитися, і вона глибоко обурена тим, що відбувається в російській церкві, і саме тому вона на протесті.