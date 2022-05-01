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У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив режим НС в Нур-Султані до 19 січня 2022 року.
У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан Фото: RFE/RL
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Азаттик.
 
Таким чином, наразі режим НС діє в чотирьох регіонах республіки: у Мангістауській та Алматинській областях і містах республіканського значення Алмати та Нур-Султані.
 
Режим НС обмежує в правах громадян і дає широкі повноваження коменданту. Він може встановлювати обмеження на свободу пересування, влаштовувати перевірки документів та особистий огляд, обмежити в'їзд до міста і виїзд з нього. Також режим НС передбачає заборону на мирні зібрання, страйки тощо.
 
З 2 січня на заході Казахстану відбуваються «газові» протести. Масові акції невдоволення розпочалися в Жанаозені Мангістауської області. Приводом стало подвійне підвищення з нового року цін на скраплений газ, яким у регіоні заправляють більшість автомобілів.
 
Ускладнилася ситуація зараз в Алмати, де тисячі протестувальників зайняли мерію. Будівля горить, у ній вибиті вікна та двері. У місті також горять будівлі алматинського управління комітету з правової статистики і спеціальних обліків генеральної прокуратури та офіс партії «Нур Отан».
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05 01 2022 16:12
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