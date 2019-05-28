У суді над Омеляном зачитали обвинувальний акт і оголосили перерву на три місяці

У понеділок, 27 травня, в Солом'янському районному суді Києва відбулося чергове засідання у справі міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

"27 травня 2019 року в Солом'янському райсуді Києва за участю прокурорів САП відбулося чергове судове засідання у справі про звинувачення міністра інфраструктури Володимира Омеляна за ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації)", - повідомляє прес-служба САП у Facebook.

Відзначено, що на засіданні прокурор оголосив обвинувальний акт. Окрім того, суд визначив порядок і обсяг дослідження доказів.

Наступне засідання заплановано на 23 серпня 2019 року.

Нагадаємо, 13 вересня міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну вручили підозру. За інформацією слідства, він за час перебування на державній службі (з січня 2000 року до 26 квітня 2018 року) отримав 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як його витрати лише за 7 років склали щонайменше 3,45 млн. Також, за даними слідства, міністр вніс неправдиву інформацію до декларації щодо вартості його авто Volvo S80 2007 року випуску, придбаного у 2016 році.