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У Сумах чоловіка оштрафували на 17 тисяч за те, що зайшов у магазин без маски

Рішення про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину ухвалив 1 квітня Зарічний районний суд міста Суми
У Сумах оштрафували на 17 тисяч гривень чоловіка, який зайшов у продуктовий магазин без маски.
У Сумах чоловіка оштрафували на 17 тисяч за те, що зайшов у магазин без маски ukrinform.ua/

Про це повідомляє пресцентр судової влади України, передає "Громадське".

Рішення про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину ухвалив 1 квітня Зарічний районний суд міста Суми.

Відповідно до протоколу, який склали правоохоронці, увечері 30 березня чоловік зайшов до магазину «АТБ» без маски та респіратора, тобто був у публічному місці без засобів індивідуального захисту. Цим сами чоловік порушив п. 2а рішення виконавчого комітету Сумської міськради № 172 від 27.03.2020. Відповідно до цього рішення на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади у публічних місцях та громадському транспорті заборонено перебувати.

На суді чоловік не заперечував, що справді був у магазині без маски. Окрім штрафу, йому також доведеться сплатити й судовий збір у розмірі 420 грн 40 коп на користь держави.

Поки що постанова суду не набрала законної сили та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 10 днів.

Нагадаємо, що уряд хоче обмежити на період карантину відвідування парків, зон відпочинку та наполягає на соціальному дистанціюванні людей, яким понад 65 років.

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01 04 2020 16:40
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