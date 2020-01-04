У Сумах чоловіка оштрафували на 17 тисяч за те, що зайшов у магазин без маски
Про це повідомляє пресцентр судової влади України, передає "Громадське".
Рішення про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину ухвалив 1 квітня Зарічний районний суд міста Суми.
Відповідно до протоколу, який склали правоохоронці, увечері 30 березня чоловік зайшов до магазину «АТБ» без маски та респіратора, тобто був у публічному місці без засобів індивідуального захисту. Цим сами чоловік порушив п. 2а рішення виконавчого комітету Сумської міськради № 172 від 27.03.2020. Відповідно до цього рішення на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади у публічних місцях та громадському транспорті заборонено перебувати.
На суді чоловік не заперечував, що справді був у магазині без маски. Окрім штрафу, йому також доведеться сплатити й судовий збір у розмірі 420 грн 40 коп на користь держави.
Поки що постанова суду не набрала законної сили та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 10 днів.
Нагадаємо, що уряд хоче обмежити на період карантину відвідування парків, зон відпочинку та наполягає на соціальному дистанціюванні людей, яким понад 65 років.
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