CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Сумщині Служба безпеки України затримала члена радикального угруповання за підозрою в підготовці теракту під час святкування Дня прапора та концерту "Кварталу 95".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сумах планувався теракт на святкуванні Дня прапора та концерті "Кварталу 95", - СБУ
За місцями проживання підозрюваних вилучили гранату Ф-1, боєприпаси та вибухові речовини
Фото:СБУ
Так, правоохоронці затримали 19-річного сумчанина, який разом зі спільниками планував підірвати боєприпаси та вибухівку у місцях масового скупчення людей, повідомляє пресцентр СБУ.
За місцями проживання підозрюваних вилучили гранату Ф-1, боєприпаси та вибухові речовини.
Наразі слідство перевіряє версію про підготовку провокацій під час масових заходів, урочистостей з нагоди святкування Дня Прапора України та проведення концерту "KVARTAL-FEST".
Нагадаємо, що замість традиційного параду на День незалежності, 24 серпня, відбудеться Хода гідності за участю президента Володимира Зеленського та українських військових.
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