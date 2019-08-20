У Сумах планувався теракт на святкуванні Дня прапора та концерті "Кварталу 95", - СБУ За місцями проживання підозрюваних вилучили гранату Ф-1, боєприпаси та вибухові речовини

На Сумщині Служба безпеки України затримала члена радикального угруповання за підозрою в підготовці теракту під час святкування Дня прапора та концерту "Кварталу 95".

Фото:СБУ

Так, правоохоронці затримали 19-річного сумчанина, який разом зі спільниками планував підірвати боєприпаси та вибухівку у місцях масового скупчення людей, повідомляє пресцентр СБУ. За місцями проживання підозрюваних вилучили гранату Ф-1, боєприпаси та вибухові речовини. Наразі слідство перевіряє версію про підготовку провокацій під час масових заходів, урочистостей з нагоди святкування Дня Прапора України та проведення концерту "KVARTAL-FEST". Нагадаємо, що замість традиційного параду на День незалежності, 24 серпня, відбудеться Хода гідності за участю президента Володимира Зеленського та українських військових.

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