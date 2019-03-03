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У Сумській області поліцейські викрили організаторів лабораторії з виготовлення психотропних речовин

Троє конотопчан влаштували в орендованій квартирі справжній міні-цех з виробництва амфетаміну
Під час проведення обшуку, поліцейські виявили лабораторію з виготовлення психотропних речовин.
У Сумській області поліцейські викрили організаторів лабораторії з виготовлення психотропних речовин Фото: mr-donskoy.com

У Сумській області поліцейські викрили організаторів лабораторії з виготовлення психотропних речовин, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Троє конотопчан влаштували в орендованій квартирі справжній міні-цех з виробництва амфетаміну. Працівники поліції виявили і вилучили лабораторне обладнання, хімічні складові і майже 30 грамів вже готового до вживання "продукту", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті ГУ Нацполіції в Сумській області в суботу.

"Лабораторний посуд, надзвичайно точні ваги, численні ємності з хімічними речовинами, що є інгредієнтами для виготовлення психотропних, а також майже 30 грамів вже готового "продукту" вилучили наші співробітники і детективи під час обшуку приміщення. Тому зараз все вилучене готується до подання на експертне дослідження, а самих власників міні-цеху перевіряємо на причетність до збуту психотропних речовин", - розповів Олександр Ройко, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Сумській області.

Слідство у кримінальному виробництві, раніше відкрите за ст. 307 КК України, триває.

"За результатами подальших слідчих дій буде прийнято процесуальне рішення про відкриття ще кількох кримінальних проваджень за ознаками ст 309 (виробництво наркотичних і психотропних речовин), 313 (заволодіння обладнанням, призначеним для використання наркотичних або психотропних засобів) і 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України", - підсумували в поліції.

Нагадуємо, що угорські митники спіймали пішохода, який пройшов контрольно-пропускний пункт "Вилок" з кілограмом марихуани.

 

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03 03 2019 10:10
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