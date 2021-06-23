У світі 41 мільйон людей у 43 країнах перебувають на межі голоду - ООН

Голод вже охопив чотири країни світу, водночас у 43 державах люди все ще "балансують на межі голоду".

Про це свідчить доповідь Всесвітньої продовольчої програми ООН, зазначає "Громадське".

Ще два роки тому, у 2019-му, на межі голоду були 27 мільйонів людей, на відміну від 41 мільйона зараз, у 2021 році.

Керівник продовольчої програми Девід Бізлі заявив, що у нього розривається серце від розуміння того, з чим люди зіштовхуються у 2021 році. Він каже, що зараз умови, схожі на голод, наявні у чотирьох країнах, і описав ситуацію як "просто трагічну", оскільки "це справжні люди зі справжніми іменами".

У доповіді сказано, що 584 тисячі людей страждають від голоду в Ефіопії, Мадагаскарі, Південному Судані та Ємені. Також викликає занепокоєння ситуація в деяких регіонах Нігерії та Буркіна-Фасо.

"У 2011 році в Сомалі, де померло 260 тисяч осіб, на момент, коли було оголошено про голод, від нього вже померла половина від цієї кількості. Ми не можемо дискутувати про цифри щодо померлих, коли людям потрібна наша допомога вже зараз", - наголосив Бізлі.

Чому у світі досі є голод? За даними ООН, голод посилився через конфлікти, зміни клімату та економічне потрясіння. Зокрема, відбулося різке зростання цін на основні харчові продукти. Наприклад, вартість кукурудзи у світі зросла майже на 90% протягом року. У багатьох країнах знецінення валюти також є фактором, що погіршило ситуацію з голодом - ціни зросли ще вище, вплинувши на продовольчу безпеку в Лівані, Нігерії, Судані, Венесуелі та Зімбабве.

Нагадаємо, що до кінця 2020 року на межі голоду ризикують опинитися 130 мільйонів людей через несприятливу ситуацію з продовольством.