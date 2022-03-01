У світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 290,6 мільйона

Україна у світовій статистиці посідає 17-те місце за загальною кількістю випадків COVID-19 з початку пандемії

У світі станом на ранок 3 січня зафіксовано понад 290,6 мільйона випадків зараження коронавірусом.

Про це свідчать дані сайту Worldometer.

Так, підтверджено 290 647 510 випадків COVID-19, з них 5 460 638 летальних. Одужали 254 599 159 осіб.

Найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії зареєстровано у США (56 142 175), Індії (34 922 882) та Бразилії (22 293 228).

Загалом коронавірус зафіксували у 224 країнах та територіях.

Україна у світовій статистиці посідає 17-те місце за загальною кількістю випадків COVID-19 з початку пандемії.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 січня в Україні підтверджено 3 676 342 випадки COVID-19, з них за останню добу – 1 804.