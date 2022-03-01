НОВИНИУ світі станом на ранок 3 січня зафіксовано понад 290,6 мільйона випадків зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 290,6 мільйона
Україна у світовій статистиці посідає 17-те місце за загальною кількістю випадків COVID-19 з початку пандемії
Фото: CTK Photo
Про це свідчать дані сайту Worldometer.
Так, підтверджено 290 647 510 випадків COVID-19, з них 5 460 638 летальних. Одужали 254 599 159 осіб.
Найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії зареєстровано у США (56 142 175), Індії (34 922 882) та Бразилії (22 293 228).
Загалом коронавірус зафіксували у 224 країнах та територіях.
Україна у світовій статистиці посідає 17-те місце за загальною кількістю випадків COVID-19 з початку пандемії.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 січня в Україні підтверджено 3 676 342 випадки COVID-19, з них за останню добу – 1 804.
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03 01 2022 10:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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