У світі кількість заражених коронавірусом перевищила 2,4 млн, понад 625 тисяч людей одужали

За кількістю інфікованих та померлих від коронавірусу, як і раніше, лідирують США

Станом на ранок 20 квітня у світі з початку пандемії коронавірусом інфікувалися 2 млн 407 тисячі 439 людей. З них 625 202 людей одужали та 165,073 померли.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі, передає "Громадське".

За кількістю інфікованих та померлих від коронавірусу, як і раніше, лідирують США.

Там коронавірус підтвердили у 764 265 людей, з них 40 565 людей померли та 71 012 — одужали.

Далі у рейтингу за кількістю інфікованих розмістилися Іспанія — 198 674 пацієнтів, Італія — 178 972, Франція — 152 894 та Німеччина — 145 742. У Великій Британії COVID-19 вже підтвердили у 120 067 людей.

У Китаї, звідки почалась пандемія, загалом зафіксували 82 747 пацієнтів із коронавірусом. З них 4 632 людини померли та 77 084 — одужали.

У сусідній Росії вже 42 853 підтверджених випадки інфікування. З них 361 людей померли, а 3 291 — одужали.

Нагадаємо, що ​Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що Африка може стати наступним епіцентром спалаху коронавірусу.