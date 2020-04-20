У світі кількість заражених коронавірусом перевищила 2,4 млн, понад 625 тисяч людей одужали
Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі, передає "Громадське".
За кількістю інфікованих та померлих від коронавірусу, як і раніше, лідирують США.
Там коронавірус підтвердили у 764 265 людей, з них 40 565 людей померли та 71 012 — одужали.
Далі у рейтингу за кількістю інфікованих розмістилися Іспанія — 198 674 пацієнтів, Італія — 178 972, Франція — 152 894 та Німеччина — 145 742. У Великій Британії COVID-19 вже підтвердили у 120 067 людей.
У Китаї, звідки почалась пандемія, загалом зафіксували 82 747 пацієнтів із коронавірусом. З них 4 632 людини померли та 77 084 — одужали.
У сусідній Росії вже 42 853 підтверджених випадки інфікування. З них 361 людей померли, а 3 291 — одужали.
Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що Африка може стати наступним епіцентром спалаху коронавірусу.
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