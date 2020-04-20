Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

У світі кількість заражених коронавірусом перевищила 2,4 млн, понад 625 тисяч людей одужали

За кількістю інфікованих та померлих від коронавірусу, як і раніше, лідирують США
Станом на ранок 20 квітня у світі з початку пандемії коронавірусом інфікувалися 2 млн 407 тисячі 439 людей. З них 625 202 людей одужали та 165,073 померли.
У світі кількість заражених коронавірусом перевищила 2,4 млн, понад 625 тисяч людей одужали Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі, передає "Громадське".

За кількістю інфікованих та померлих від коронавірусу, як і раніше, лідирують США. 

Там коронавірус підтвердили у 764 265 людей, з них 40 565 людей померли та 71 012 — одужали.

Далі у рейтингу за кількістю інфікованих розмістилися Іспанія — 198 674 пацієнтів, Італія — 178 972, Франція — 152 894 та Німеччина — 145 742. У Великій Британії COVID-19 вже підтвердили у 120 067 людей.

У Китаї, звідки почалась пандемія, загалом зафіксували 82 747 пацієнтів із коронавірусом. З них 4 632 людини померли та 77 084 — одужали.

У сусідній Росії вже 42 853 підтверджених випадки інфікування. З них 361 людей померли, а 3 291 — одужали.

Нагадаємо, що ​Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що Африка може стати наступним епіцентром спалаху коронавірусу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 04 2020 14:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
​​Історія захворювань: чума, іспанка, коронавірус

​​Історія захворювань: чума, іспанка, коронавірус

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.