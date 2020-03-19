У світі коронавірусом заразилися майже 220 тисяч людей, майже 85 тисяч — одужали

Станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 218 815 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8810 смертей та 84 114 випадків, коли пацієнти успішно одужали після зараження.

Про це свідчать дані на сайті Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, передає "Громадське".

Більшість випадків зафіксували на материковому Китаї — 81 138. У провінції Хубей та місті Ухань, де почалася епідемія коронавірусної інфекції, за день не виявили жодного випадку зараження.

Водночас новим епіцентром зараження стала Європа. Там повідомляють про більшу кількість нових випадків, ніж у Китаї.

В Італії кількість інфікованих зросла до 35 713. Там 2 978 пацієнтів померли та 4025 — одужали.

Також відомо про 17 361 інфікованого в Ірані, 14 769 — в Іспанії, 12 327 — у Німеччині та 9 415 — у США.

Нагадаємо, що останні дані про заражених коронавірусом в Італії свідчать про те, що чоловіки старше 70 років є найбільш вразливою віковою групою для Covid-19.