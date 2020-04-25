У світі коронавірусом заразилися вже 2,8 млн людей: понад 800 тисяч одужали
Станом на ранок 25 квітня у світі з початку пандемії коронавірус зафіксували у 2 млн 831 тисяча 915 людей. З них 807 037 пацієнтів одужали та 197 318 померли
Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.
За кількістю інфікованих та померлих від коронавірусу, як і раніше, лідирують США. Там коронавірус підтвердили у 935 232 людей, з них 52 193 людини померли та 110 432 - одужали.
Далі у рейтингу за кількістю інфікованих розмістилися Іспанія - 219 763 пацієнтів, Італія - 192 994, Франція - 159 828 та Німеччина - 154 999. У Великій Британії COVID-19 вже підтвердили у 143 464 людей, у Туреччині - 104 912, в Ірані - 88 194.
У Китаї, звідки почалась пандемія, загалом зафіксували 82 816 пацієнтів із коронавірусом. З них 4 632 людини померли та 77 346 - одужали.
У сусідній Росії вже 68 622 підтверджених випадків інфікування. З них 615 людей померли, а 5 568 - одужали.
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