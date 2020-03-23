НОВИНИСтаном на ранок 23 березня у світі офіційно зареєстровано 339 259 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 14 706 смертей та 98 834 випадки, коли пацієнти успішно одужали після зараження.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі майже 340 тисяч людей заразилися коронавірусом, з них майже 60 тисяч - в Італії
Вірус продовжує ширитися Європою
24 Канал
Про це свідчать дані на сайті Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, передає "Громадське".
Більшість випадків зафіксували на материковому Китаї — 81 439, проте там більша частина людей, які були інфіковані, вже одужали.
Водночас вірус продовжує ширитися Європою. В Італії кількість інфікованих зросла до 59 138 Там 5 476 пацієнтів померли (країна стала лідером за смертністю від коронавірусу) та 7 024 — одужали.
Нагадаємо, що у Сполучених Штатах Америки ще два штати - Огайо та Луїзіана - оголосили про заборону населенню залишати свої будинки без нагальної потреби з метою сповільнити поширення пандемії коронавірусу SARS-CoV-2.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 03 2020 10:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків
No articles