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У світі майже 340 тисяч людей заразилися коронавірусом, з них майже 60 тисяч - в Італії

Вірус продовжує ширитися Європою
Станом на ранок 23 березня у світі офіційно зареєстровано 339 259 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 14 706 смертей та 98 834 випадки, коли пацієнти успішно одужали після зараження.
У світі майже 340 тисяч людей заразилися коронавірусом, з них майже 60 тисяч - в Італії 24 Канал

Про це свідчать дані на сайті Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, передає "Громадське".

Більшість випадків зафіксували на материковому Китаї — 81 439, проте там більша частина людей, які були інфіковані, вже одужали.

Водночас вірус продовжує ширитися Європою. В Італії кількість інфікованих зросла до 59 138 Там 5 476 пацієнтів померли (країна стала лідером за смертністю від коронавірусу) та 7 024 — одужали.

Нагадаємо, що у Сполучених Штатах Америки ще два штати - Огайо та Луїзіана - оголосили про заборону населенню залишати свої будинки без нагальної потреби з метою сповільнити поширення пандемії коронавірусу SARS-CoV-2.

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23 03 2020 10:00
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