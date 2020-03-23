У світі майже 340 тисяч людей заразилися коронавірусом, з них майже 60 тисяч - в Італії

Станом на ранок 23 березня у світі офіційно зареєстровано 339 259 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 14 706 смертей та 98 834 випадки, коли пацієнти успішно одужали після зараження.

Про це свідчать дані на сайті Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, передає "Громадське".

Більшість випадків зафіксували на материковому Китаї — 81 439, проте там більша частина людей, які були інфіковані, вже одужали.

Водночас вірус продовжує ширитися Європою. В Італії кількість інфікованих зросла до 59 138 Там 5 476 пацієнтів померли (країна стала лідером за смертністю від коронавірусу) та 7 024 — одужали.

Нагадаємо, що у Сполучених Штатах Америки ще два штати - Огайо та Луїзіана - оголосили про заборону населенню залишати свої будинки без нагальної потреби з метою сповільнити поширення пандемії коронавірусу SARS-CoV-2.