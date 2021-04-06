НОВИНИЗа даними Організації Об'єднаних Націй, світові ціни на продукти харчування зросли найшвидшими темпами за останні десять років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі різко зросли ціни на продукти – ООН
Перебої на ринку і в поставках через коронавірусні обмеження пересування призвели до дефіциту на місцевому рівні і підвищення цін на продукти
Фото: kleo.ru
ЯІндекс цін на продукти Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН відстежує світові ціни на низку продуктів харчування, включаючи зернові, олійні культури, молочні продукти, м'ясо і цукор, повідомляє ВВС.
Згідно з індексом цього року, ціни на продукти харчування зросли на 39,7% в травні - це найбільше зростання цін за місяць з жовтня 2010 року.
Перебої на ринку і в поставках через коронавірусні обмеження пересування призвели до дефіциту на місцевому рівні і підвищення цін на продукти.
На тлі цього зростають побоювання з приводу більш серйозної інфляції і того, як в цілому вищі ціни на продукти вплинуть на відновлення світової економіки в реаліях пандемії коронавірусу.
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04 06 2021 12:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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