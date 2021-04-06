У світі різко зросли ціни на продукти – ООН

Перебої на ринку і в поставках через коронавірусні обмеження пересування призвели до дефіциту на місцевому рівні і підвищення цін на продукти

За даними Організації Об'єднаних Націй, світові ціни на продукти харчування зросли найшвидшими темпами за останні десять років.

ЯІндекс цін на продукти Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН відстежує світові ціни на низку продуктів харчування, включаючи зернові, олійні культури, молочні продукти, м'ясо і цукор, повідомляє ВВС.

Згідно з індексом цього року, ціни на продукти харчування зросли на 39,7% в травні - це найбільше зростання цін за місяць з жовтня 2010 року.

Перебої на ринку і в поставках через коронавірусні обмеження пересування призвели до дефіциту на місцевому рівні і підвищення цін на продукти.

На тлі цього зростають побоювання з приводу більш серйозної інфляції і того, як в цілому вищі ціни на продукти вплинуть на відновлення світової економіки в реаліях пандемії коронавірусу.