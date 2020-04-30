У світі від коронавірусу одужали 1 005 229 тисяч людей, померли - 228 263 тисяч
Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.
Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 1 064 572. Серед них померли 61 669 пацієнти та одужали — 147 411.
Далі йде Іспанія — 236 899 інфікованих, Італія — 203 591, Франція — 166 420 та Великобританія - 165 221.
У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 4 нових заражених. Більших китайських хворих уже одужали — 77 610 пацієнтів. Водночас там померли 4 633 людей.
Найбільше померлих в США — 61 669 та Італії — 27 682.
Крім Китаю, найбільше одужалих у США — 147 411, Іспанії — 132 929, Німеччині — 13 500 та Ірані — 73 791.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 30 квітня в Україні 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1238 пацієнтів одужали.
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