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У світі від коронавірусу одужали 1 005 229 тисяч людей, померли - 228 263 тисяч

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США - 1 064 572
У світі зафіксували 3 млн 221 тисяч 617 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 1 005 229, а померли — 228 263 людей.
У світі від коронавірусу одужали 1 005 229 тисяч людей, померли - 228 263 тисяч Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 1 064 572. Серед них померли 61 669 пацієнти та одужали — 147 411.

Далі йде Іспанія — 236 899 інфікованих, Італія — 203 591, Франція  —  166 420 та Великобританія - 165 221.

У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 4 нових заражених. Більших китайських хворих уже одужали — 77 610 пацієнтів. Водночас там померли 4 633 людей.

Найбільше померлих в США — 61 669 та Італії — 27 682.

Крім Китаю, найбільше одужалих у США  — 147 411, Іспанії — 132 929, Німеччині — 13 500 та Ірані — 73 791.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 30 квітня в Україні 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1238 пацієнтів одужали.

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30 04 2020 10:00
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