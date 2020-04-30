У світі від коронавірусу одужали 1 005 229 тисяч людей, померли - 228 263 тисяч

У світі зафіксували 3 млн 221 тисяч 617 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 1 005 229, а померли — 228 263 людей.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 1 064 572. Серед них померли 61 669 пацієнти та одужали — 147 411.

Далі йде Іспанія — 236 899 інфікованих, Італія — 203 591, Франція — 166 420 та Великобританія - 165 221.

У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 4 нових заражених. Більших китайських хворих уже одужали — 77 610 пацієнтів. Водночас там померли 4 633 людей.

Найбільше померлих в США — 61 669 та Італії — 27 682.

Крім Китаю, найбільше одужалих у США — 147 411, Іспанії — 132 929, Німеччині — 13 500 та Ірані — 73 791.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 30 квітня в Україні 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1238 пацієнтів одужали.