У світі від коронавірусу одужали 1 086 883 тисяч людей, померли - 239 777 тисяч
Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.
Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 1 131 492. Серед них померли 65 776 пацієнти та одужали — 161 563.
Далі йде Іспанія — 242 988 інфікованих, Італія — 207 428, Великобританія - 177 454 та Франція — 167 346.
У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 1 випадок нових заражених. Більших китайських хворих уже одужали — 77 685 пацієнтів. Водночас там померли 4 633 людей.
Найбільше померлих в США — 65 776 та Італії — 28 236.
Крім Китаю, найбільше одужалих у США — 161 563, Іспанії — 142 450, Німеччині — 129 000 та Ірані — 76 318.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 2 травня в Україні 11411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 279 летальних, 1498 пацієнтів одужало.
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