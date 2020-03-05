У світі від коронавірусу одужали 1 127 223 тисяч людей, померли - 244 991 тисяч

У світі зафіксували 3 млн 499 тисяч 398 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 1 127 223, а померли — 244 991 людей.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 1 160 840. Серед них померли 67 448 пацієнти та одужали — 173 725.

Далі йде Іспанія — 245 567 інфікованих, Італія — 209 328, Великобританія - 182 260 та Франція — 168 396.

У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 2 нових заражених. Більших китайських хворих уже одужали — 77 713 пацієнтів. Водночас там померли 4 633 людей.

Найбільше померлих в США — 67 448 та Італії — 28 710.

Крім Китаю, найбільше одужалих у США — 173 725, Іспанії — 146 233, Німеччині — 130 600 та Італії - 79 914.

Нагадаємо,що за даними ЦГЗ, станом на 3 травня в Україні 11913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужало.