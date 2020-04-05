У світі від коронавірусу одужали 1 161 994 тисяч людей, померли - 248 655 тисяч
Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.
Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 1 188 826. Серед них померли 68 606 пацієнти та одужали — 178 594.
Далі йде Іспанія — 247 122 інфікованих, Італія — 210 717, Великобританія - 186 599 та Франція — 168 693.
У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 3 нових заражених. Більших китайських хворих уже одужали — 77 766 пацієнтів. Водночас там померли 4 633 людей.
Найбільше померлих в США — 68 606 та Італії — 28 884.
Крім Китаю, найбільше одужалих у США — 178 594, Іспанії — 148 558, Німеччині — 132 700 та Італії - 81 654.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 4 травня в Україні 12331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало.
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