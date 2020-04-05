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У світі від коронавірусу одужали 1 161 994 тисяч людей, померли - 248 655 тисяч

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США - 1 188 826
У світі зафіксували 3 млн 585 тисяч 064 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 1 161 994, а померли — 248 655 людей.
У світі від коронавірусу одужали 1 161 994 тисяч людей, померли - 248 655 тисяч Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 1 188 826. Серед них померли 68 606 пацієнти та одужали — 178 594.

Далі йде Іспанія — 247 122 інфікованих, Італія — 210 717, Великобританія - 186 599 та Франція  —  168 693.

У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 3 нових заражених. Більших китайських хворих уже одужали — 77 766 пацієнтів. Водночас там померли 4 633 людей.

Найбільше померлих в США — 68 606 та Італії — 28 884.

Крім Китаю, найбільше одужалих у США  — 178 594, Іспанії — 148 558, Німеччині — 132 700 та Італії - 81 654.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 4 травня в Україні 12331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало.

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04 05 2020 15:20
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