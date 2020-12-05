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У світі від коронавірусу одужали 1 534 371 тисяч людей, померли - 287 540 тисяч

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США - 1 385 834
У світі зафіксували 4 млн 270 тисяч 751 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 1 534 371, а померли — 287 540 людей.
У світі від коронавірусу одужали 1 534 371 тисяч людей, померли - 287 540 тисяч Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 1 385 834. Серед них померли 81 795 пацієнти та одужали — 262 225.

Далі йде Іспанія — 268 143 інфікованих, Росія — 232 243, Великобританія - 223 060 та Італія  —  219 814.

У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 1 випадок нових заражених. Більших китайських хворих уже одужали — 78 171 пацієнтів. Водночас там померли 4 633 людей.

Найбільше померлих в США — 81 795 та Великобританії - 32 065.

Крім Китаю, найбільше одужалих у США  — 262 225, Іспанії — 177 846, Німеччині — 147 200 та Італії - 106 587.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 12 травня в Україні 16023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужало.

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12 05 2020 12:00
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