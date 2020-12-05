У світі від коронавірусу одужали 1 534 371 тисяч людей, померли - 287 540 тисяч
Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.
Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 1 385 834. Серед них померли 81 795 пацієнти та одужали — 262 225.
Далі йде Іспанія — 268 143 інфікованих, Росія — 232 243, Великобританія - 223 060 та Італія — 219 814.
У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 1 випадок нових заражених. Більших китайських хворих уже одужали — 78 171 пацієнтів. Водночас там померли 4 633 людей.
Найбільше померлих в США — 81 795 та Великобританії - 32 065.
Крім Китаю, найбільше одужалих у США — 262 225, Іспанії — 177 846, Німеччині — 147 200 та Італії - 106 587.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 12 травня в Україні 16023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужало.
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