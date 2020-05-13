У світі від коронавірусу одужали 1 611 731 тисяч людей, померли - 293 235 тисяч

У світі зафіксували 4 млн 358 тисяч 218 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 1 611 731, а померли — 293 235 людей.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 1 408 636. Серед них померли 83 425 пацієнти та одужали — 296 746.

Далі йде Іспанія — 269 520 інфікованих, Росія — 242 271, Великобританія - 226 463 та Італія — 221 216.

У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 7 нових заражених. Більших китайських хворих уже одужали — 78 189 пацієнтів. Водночас там померли 4 633 людей.

Найбільше померлих в США — 83 425 та Великобританії - 32 692.

Крім Китаю, найбільше одужалих у США — 296 746, Іспанії — 180 470, Німеччині — 148 700 та Італії - 109 039.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 13 травня в Україні 16425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужало.