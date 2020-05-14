У світі від коронавірусу одужали 1 668 364 тисяч людей, померли - 298 327 тисяч Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США - 1 430 348

У світі зафіксували 4 млн 442 тисяч 919 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 1 668 364, а померли — 298 327 людей.

Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі. Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 1 430 348. Серед них померли 85 197 пацієнти та одужали — 310 259. Далі йде Іспанія — 271 095 інфікованих, Росія — 252 245, Великобританія - 229 705 та Італія — 222 104. У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 3 нових випадки зараження. Більших китайських хворих уже одужали — 78 195 пацієнтів. Водночас там померли 4 633 людей. Найбільше померлих в США — 85 197 та Великобританії - 33 186. Найбільше одужалих у США — 310 259, Іспанії — 183 227, Німеччині — 150 300 та Бразиції - 98 473. Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 14 травня в Україні 16847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 456 летальних, 4143 пацієнта одужало.

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