У світі від коронавірусу одужали 1 716 115 тисяч людей, померли - 303 863 тисяч
Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.
Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 1 457 649. Серед них померли 86 912 пацієнти та одужали — 318 027.
Далі йде Іспанія — 274 367 інфікованих, Росія — 262 843, Великобританія - 233 151 та Італія — 223 096.
У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 4 нових випадки зараження. Більших китайських хворих уже одужали — 78 209 пацієнтів. Водночас там померли 4 633 людей.
Найбільше померлих в США — 86 912 та Великобританії - 33 614.
Найбільше одужалих у США — 318 027, Іспанії — 188 967, Німеччині — 151 700 та Ітаілї - 115 288.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 15 травня в Україні 17330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 476 летальних, 4473 пацієнта одужало.
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