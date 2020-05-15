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У світі від коронавірусу одужали 1 716 115 тисяч людей, померли - 303 863 тисяч

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США - 1 457 649
У світі зафіксували 4 млн 546 тисяч 070 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 1 716 115, а померли — 303 863 людей.
У світі від коронавірусу одужали 1 716 115 тисяч людей, померли - 303 863 тисяч Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 1 457 649. Серед них померли 86 912 пацієнти та одужали — 318 027.

Далі йде Іспанія — 274 367 інфікованих, Росія — 262 843, Великобританія - 233 151 та Італія  —  223 096.

У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 4 нових випадки зараження. Більших китайських хворих уже одужали — 78 209  пацієнтів. Водночас там померли 4 633 людей.

Найбільше померлих в США — 86 912 та Великобританії - 33 614.

Найбільше одужалих у США  — 318 027, Іспанії — 188 967, Німеччині — 151 700 та Ітаілї - 115 288.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 15 травня в Україні 17330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 476 летальних, 4473 пацієнта одужало.

 
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15 05 2020 14:30
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