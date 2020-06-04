У світі від коронавірусу одужали 265 943 тисяч людей, померли - 69 509 тисяч

У світі зафіксували 1 млн 276 тисяч 117 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 265 943, а померли — 69 509 людей.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 336 851. Серед них померли 9 620 пацієнти та одужали — 17 977.

Далі йде Італія— 128 948 інфікованих, Іспанія — 131 646, Німеччина — 100 123 та Франція - 92 839.

У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 39 нових заражених. Більших китайських хворих уже одужали — 77 078 пацієнтів. Водночас там померли 3 331 людей.

Найбільше померлих в Італії — 15 877 та Іспанії — 12 641.

Крім Китаю, найбільше одужалих в Іспанії — 38 080, Німеччині — 28 700, Італії — 21 815 та Ірані — 22 011.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало.