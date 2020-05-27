У світі від коронавірусу одужали 2 432 271 тисяч людей, померли - 352 294 тисяч
Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.
Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 1 725 275. Серед них померли 100 572 пацієнти та одужали — 479 969.
Далі йде Бразилія — 394 507 інфікованих, Росія — 362 342, Іспанія - 283 339 та Великобританія — 265 227.
У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 1 нових випадки зараження. Більших китайських хворих уже одужали — 78 280 пацієнтів. Водночас там померли 4 634 людей.
Найбільше померлих в США — 100 572 та Великобританії - 37 048.
Найбільше одужалих у США — 479 969, Іспанії — 196 958, Німеччині — 162 000 та Бразилії - 158 593.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 27 травня в Україні 21905 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 658 летальних, 7995 пацієнтів одужало.
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