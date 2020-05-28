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У світі від коронавірусу одужали 2 514 940 тисяч людей, померли - 357 892 тисяч

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США - 1 725 911
У світі зафіксували 5 млн 813 тисяч 239 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 2 514 940, а померли — 357 892 людей.
У світі від коронавірусу одужали 2 514 940 тисяч людей, померли - 357 892 тисяч Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 1 745 911. Серед них померли 102 114 пацієнти та одужали — 490 151.

Далі йде Бразилія — 414 661 інфікованих, Росія — 379 051, Іспанія - 283 849 та Великобританія —  267 240

У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 2 нових випадки зараження. Більших китайських хворих уже одужали — 78 288  пацієнтів. Водночас там померли 4 634 людей.

Найбільше померлих в США —  102 114 та Великобританії - 37 460.

Найбільше одужалих у США  — 490 151, Іспанії — 196 958, Бразилії - 166 647 та Німеччині - 163 200.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 28 травня в Україні 22382 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 669 летальних, 8439 пацієнтів одужало.

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28 05 2020 11:30
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