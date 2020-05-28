У світі від коронавірусу одужали 2 514 940 тисяч людей, померли - 357 892 тисяч
Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.
Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 1 745 911. Серед них померли 102 114 пацієнти та одужали — 490 151.
Далі йде Бразилія — 414 661 інфікованих, Росія — 379 051, Іспанія - 283 849 та Великобританія — 267 240
У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 2 нових випадки зараження. Більших китайських хворих уже одужали — 78 288 пацієнтів. Водночас там померли 4 634 людей.
Найбільше померлих в США — 102 114 та Великобританії - 37 460.
Найбільше одужалих у США — 490 151, Іспанії — 196 958, Бразилії - 166 647 та Німеччині - 163 200.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 28 травня в Україні 22382 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 669 летальних, 8439 пацієнтів одужало.
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