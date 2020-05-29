У світі від коронавірусу одужали 2 592 024 тисяч людей, померли - 362 365 тисяч Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США - 1 768 461

У світі зафіксували 5 млн 920 тисяч 231 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 2 592 024, а померли — 362 365 людей.

Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі. Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 1 768 461. Серед них померли 103 330 пацієнти та одужали — 498 725. Далі йде Бразилія — 438 812 інфікованих, Росія — 387 623, Іспанія - 284 986 та Великобританія — 269 127. У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби не зафіксували нових випадків зараження. Більших китайських хворих уже одужали — 78 291 пацієнтів. Водночас там померли 4 634 людей. Найбільше померлих в США — 103 330 та Великобританії - 37 837. Найбільше одужалих у США — 498 725, Іспанії — 196 958, Бразилії - 193 181 та Німеччині - 164 100. Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 29 травня в Україні 22811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних, 8934 пацієнти одужало.

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