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У світі від коронавірусу одужали 2 592 024 тисяч людей, померли - 362 365 тисяч

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США - 1 768 461
У світі зафіксували 5 млн 920 тисяч 231 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 2 592 024, а померли — 362 365 людей.
У світі від коронавірусу одужали 2 592 024 тисяч людей, померли - 362 365 тисяч Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 1 768 461. Серед них померли 103 330 пацієнти та одужали — 498 725.

Далі йде Бразилія — 438 812 інфікованих, Росія — 387 623, Іспанія - 284 986 та Великобританія —  269 127.

У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби не зафіксували нових випадків зараження. Більших китайських хворих уже одужали — 78 291  пацієнтів. Водночас там померли 4 634 людей.

Найбільше померлих в США —  103 330 та Великобританії - 37 837.

Найбільше одужалих у США  — 498 725, Іспанії — 196 958, Бразилії - 193 181 та Німеччині - 164 100.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на  29 травня в Україні 22811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних, 8934 пацієнти одужало.

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29 05 2020 12:20
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