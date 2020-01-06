У світі від коронавірусу одужали 2 848 649 тисяч людей, померли - 373 980 тисяч Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США - 1 837 170

У світі зафіксували 6 млн 268 тисяч 146 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 2 848 649, а померли — 373 980 людей.

Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі. Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 1 837 170. Серед них померли 106 195 пацієнти та одужали — 599 867. Далі йде Бразилія — 514 992 інфікованих, Росія — 405 843, Іспанія - 286 509 та Великобританія — 274 762. У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 16 нових випадків зараження. Більших китайських хворих уже одужали — 78 307 пацієнтів. Водночас там померли 4 634 людей. Найбільше померлих в США — 106 195 та Великобританії - 38 489. Найбільше одужалих у США — 599 867, Бразилії - 206 555, Іспанії - 196 958 та Росії - 171 883. Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 01 червня в Україні 24012 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 718 летальних, 9690 пацієнтів одужало.

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