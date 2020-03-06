У світі від коронавірусу одужали 3 067 697 тисяч людей, померли - 382 484 тисяч Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США - 1 881 205

У світі зафіксували 6 млн 452 тисячі 761 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 3 067 697, а померли — 382 484 людей.

Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі. Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 1 881 205. Серед них померли 108 059 пацієнтів та одужали — 645 974. Далі йде Бразилія — 558 237 інфікованих, Росія — 423 741, Іспанія - 287 012 та Великобританія — 277 985. У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби не зафіксувано нових випадків зараження. Більших китайських хворих уже одужали — 78 314 пацієнтів. Водночас там померли 4 634 людей. Найбільше померлих в США — 108 059 та Великобританії - 339 369. Найбільше одужалих у США — 645 947, Бразилії - 253 570, Росії - 186 985 та Німеччині - 167 300. Нагадаємо, що надзвичайний стан в Іспанії завершиться 21 червня.

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