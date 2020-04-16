Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У світі від коронавірусу одужали 516 008 тисяч людей, померли - 134 754 тисяч

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США
У світі зафіксували 2 млн 088 тисяч 648 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 516 008, а померли — 134 754 людей.
У світі від коронавірусу одужали 516 008 тисяч людей, померли - 134 754 тисяч Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 644 348. Серед них померли 28 554 пацієнти та одужали — 48 708.

Далі йде Іспанія — 180 659 інфікованих, Італія — 165 155, Франція - 147 863 та Німеччина — 134 753.

У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 46 нових заражених. Більших китайських хворих уже одужали — 77 892 пацієнтів. Водночас там померли 3 342 людей.

Найбільше померлих в США — 28 554 та Італії — 21 645.

Крім Китаю, найбільше одужалих в Німеччині — 77 000, Іспанії — 70 853, Італії — 38 092 та Ірані — 49 933.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 04 2020 12:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як дивитися новини про COVID - 19

Як дивитися новини про COVID - 19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.