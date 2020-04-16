У світі від коронавірусу одужали 516 008 тисяч людей, померли - 134 754 тисяч
Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.
Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 644 348. Серед них померли 28 554 пацієнти та одужали — 48 708.
Далі йде Іспанія — 180 659 інфікованих, Італія — 165 155, Франція - 147 863 та Німеччина — 134 753.
У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 46 нових заражених. Більших китайських хворих уже одужали — 77 892 пацієнтів. Водночас там померли 3 342 людей.
Найбільше померлих в США — 28 554 та Італії — 21 645.
Крім Китаю, найбільше одужалих в Німеччині — 77 000, Іспанії — 70 853, Італії — 38 092 та Ірані — 49 933.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали.
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