У світі від коронавірусу одужали 578 799 тисяч людей, померли - 154 714 тисяч

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США - 710 272 тисяч

У світі зафіксували 2 млн 260 тисяч 862 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 578 799, а померли — 154 714 людей.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 710 272. Серед них померли 37 175 пацієнти та одужали — 63 510.

Далі йде Іспанія — 190 839 інфікованих, Італія — 172 434, Франція - 147 969 та Німеччина — 141 397.

У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 27 нових заражених. Більших китайських хворих уже одужали — 77 029 пацієнтів. Водночас там померли 4 632 людей.

Найбільше померлих в США — 37 175 та Італії — 22 745.

Крім Китаю, найбільше одужалих в Німеччині — 85 400, Іспанії — 74 797, Італії — 42 727 та Ірані — 54 064.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 18 квітня в Україні 5106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 пацієнтів одужали.