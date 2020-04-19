У світі від коронавірусу одужали 600 296 тисяч людей, померли - 160 799 тисяч

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США - 738 923 тисяч

У світі зафіксували 2 млн 333 тисяч 164 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 600 296, а померли — 160 799 людей.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 738 932. Серед них померли 39 015 пацієнти та одужали — 68 285.

Далі йде Іспанія — 194 416 інфікованих, Італія — 175 925, Франція - 151 793 та Німеччина — 143 724.

У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 16 нових заражених. Більших китайських хворих уже одужали — 77 062 пацієнтів. Водночас там померли 4 632 людей.

Найбільше померлих в США — 39 015 та Італії — 23 227.

Крім Китаю, найбільше одужалих в Німеччині — 88 000, Іспанії — 74 797, Італії — 44 927 та Ірані — 55 987.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 19 квітня в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали.