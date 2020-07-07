ЗДОРОВ'Я НОВИНИУ світі зафіксували 11 млн 779 тисяча 549 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 6 774 962, а померли — 541 739 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі від коронавірусу одужали 6 774 962 тисяч людей, померли - 541 739 тисяч
Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США - 3 041 950
Слебке місце коронавірусу / Unsplash
Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.
Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 3 041 950. Серед них померли 133 041 пацієнтів та одужали — 1 325 516.
Далі йде Бразилія — 1 628 283 інфікованих, Індія — 723 195, Росія - 694 230 та Перу - 305 703.
У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксувано 8 нових випадків зараження. Більших китайських хворих уже одужали — 78 528 пацієнтів. Водночас там померли 4 634 людей.
Найбільше померлих в США — 133 041 та Бразилії - 65 631.
Найбільше одужалих у США — 1 325 516, Бразилії - 1 072 229, Росії - 436 880 та Індії - 441 733.
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