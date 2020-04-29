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У світі від коронавірусу одужали 962 344 тисяч людей, померли - 218 368 тисяч

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США - 1 035 765
У світі зафіксували 3 млн 148 тисяч 417 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 962 344, а померли — 218 368 людей.
У світі від коронавірусу одужали 962 344 тисяч людей, померли - 218 368 тисяч Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 1 035 765. Серед них померли 59 266 пацієнти та одужали — 142 238.

Далі йде Іспанія — 232 128 інфікованих, Італія — 201 505, Франція  —  165 911 та Великобританія - 161 145.

У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксували 22 нових заражених. Більших китайських хворих уже одужали — 77 578 пацієнтів. Водночас там померли 4 633 людей.

Найбільше померлих в США — 59 266 та Італії — 27 359.

Крім Китаю, найбільше одужалих у США  — 142 238, Іспанії — 123 903, Німеччині — 120 400 та Ірані — 72 439.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 29 квітня в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали.

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29 04 2020 12:40
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