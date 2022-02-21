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У світі виявили понад 425 мільйонів випадків COVID-19

У світі станом на ранок 21 лютого зафіксували 425 071 562 випадків зараження коронавірусом.
У світі виявили понад 425 мільйонів випадків COVID-19 Фото: CTK Photo
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
 
Зокрема виявлена 5 906 496 смертей, одужали 350 759 806 осіб.
 
З початку нової доби зафіксовано 213 092 нових випадків, загинули 483 особи.
 
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (80 087 617), Індія (42 838 524) та Бразилія (28 208 212). Україна в цьому топі посідає 18 місце.
 
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21 02 2022 09:20
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