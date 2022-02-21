У світі виявили понад 425 мільйонів випадків COVID-19

У світі станом на ранок 21 лютого зафіксували 425 071 562 випадків зараження коронавірусом.

Фото: CTK Photo

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