НОВИНИУ світі станом на ранок 21 лютого зафіксували 425 071 562 випадків зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі виявили понад 425 мільйонів випадків COVID-19
Фото: CTK Photo
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
Зокрема виявлена 5 906 496 смертей, одужали 350 759 806 осіб.
З початку нової доби зафіксовано 213 092 нових випадків, загинули 483 особи.
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (80 087 617), Індія (42 838 524) та Бразилія (28 208 212). Україна в цьому топі посідає 18 місце.
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21 02 2022 09:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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