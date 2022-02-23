НОВИНИУ світі станом на ранок 23 лютого зафіксували 428 281 074 випадки зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі виявили понад 428 мільйонів COVID-випадків
Фото: АА
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
Зокрема виявлено 5 925 483 смерті від вірусу, одужали 356 315 667 осіб.
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (80 270 563), Індія (42 867 031), Бразилія (28 351 876), Франція (22 401 406).
Україна посідає 18 місце у загальній статистиці.Таліби в Афганістані заборонили насильно видавати жінок заміж
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 02 2022 10:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Франції запроваджують "вакцинну перепустку"
- ФОТО Без масок і дотримання дистанції: у столиці мітингували антивакцинатори
- ВІДЕО У "Дії" з'явився дитячий ковід-сертифікат
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?
No articles