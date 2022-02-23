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У світі виявили понад 428 мільйонів COVID-випадків

У світі станом на ранок 23 лютого зафіксували 428 281 074 випадки зараження коронавірусом.
У світі виявили понад 428 мільйонів COVID-випадків Фото: АА
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
 
Зокрема виявлено 5 925 483 смерті від вірусу, одужали 356 315 667 осіб.
 
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (80 270 563), Індія (42 867 031), Бразилія (28 351 876), Франція (22 401 406).
 
Україна посідає 18 місце у загальній статистиці.Таліби в Афганістані заборонили насильно видавати жінок заміж
 
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23 02 2022 10:44
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