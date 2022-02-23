У світі виявили понад 428 мільйонів COVID-випадків

У світі станом на ранок 23 лютого зафіксували 428 281 074 випадки зараження коронавірусом.

Фото: АА

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