У світі за рік вбили 45 журналістів, у Європі – шістьох

За 2021 рік по всьому світу було вбито 45 журналістів, а 365 досі перебувають за ґратами. Показники по Європі, на жаль, теж невтішні. За статистикою Європейської федерації журналістів (ЄФЖ), тільки у Європі торік було вбито 6 журналістів, ще 95 перебувають у в’язницях

Міжнародна федерація журналістів (МФЖ) опублікувала результати власного щорічного моніторингу ув’язнених і вбитих журналістів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна спілка журналістів України з посиланням на сайт МФЖ.

“За 2021 рік по всьому світу було вбито 45 журналістів, а 365 досі перебувають за ґратами. Показники по Європі, на жаль, теж невтішні. За статистикою Європейської федерації журналістів (ЄФЖ), тільки у Європі торік було вбито 6 журналістів, ще 95 перебувають у в’язницях”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, в Європі кількість вбивств 2021 року зросла втричі порівняно з попередніми двома роками. Там торік Міжнародна та Європейська федерації журналістів зафіксували 6 убивств журналістів.

Це Хазім Озсу (застрелено у своєму будинку в Туреччині); телерепортер Георгос Карайваз (застрелений біля свого будинку в Греції); азербайджанські журналісти Махаррам Ібрагімов і Сірадж Абішов (загинули внаслідок вибуху міни в району Карабаху); кримінальний репортер Пітер Р. де Фріс (вбитий пострілом у голову в Нідерландах); журналіст Олександр Лашкарава (загинув після жорстокого побиття в Грузії).

Повідомляється, що значно зросла і кількість випадків фізичного насильства. 2021 року на Спеціалізовану платформу Ради Європи із захисту журналістики внесли 242 серйозні порушення свободи преси, зокрема 74 випадки фізичних атак. Найбільші хвилі насильства були зафіксовані в Туреччині, Франції, Україні, Греції, Грузії, Іспанії та Нідерландах.

П’ять європейських країн продовжують ув’язнювати представників медіа за те, що вони просто виконують свою роботу. Відповідно до інформації ЄФЖ, станом на кінець 2021 року 95 журналістів були позбавлені волі: 34 у Туреччині, 32 у Білорусі, 25 в Росії (включаючи 3-х в окупованому Криму), 3 в Азербайджані та 1 у Великобританії. За поданням НСЖУ, вперше до списку ув’язнених працівників ЗМІ, який укладає ЄФЖ, увійшли всі заарештовані кримськотатарські громадянські журналісти – 10 осіб та Владислав Єсипенко.

Як нагадали в НСЖУ, за результатами 2019 року до міжнародних списків журналістів - жертв трагедій увійшло вбивство черкаського журналіста-розслідувача Вадима Комарова. Відтоді Міжнародна та Європейська федерації журналістів уважно слідкують за ходом розслідування цієї справи. Про особистий контроль стану розслідування вбивства черкаського журналіста заявила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.