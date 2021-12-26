CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ світі станом на ранок 26 грудня зафіксовано понад 279,8 мільйона випадків зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі зафіксували майже 280 мільйонів випадків COVID-19
Фото: з вільного доступу
Про це свідчать дані сайту Worldometer, передає Укрінформ.
Згідно з цими даними, у світі виявлено 279 848 461 випадок COVID-19, з них 5 413 544 летальних, одужали 250 086 324 особи.
Найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії зареєстровано у США (53 026 765), Індії (34 786 802) та Бразилії (22 234 626).
Загалом коронавірус зафіксували у 224 країнах та територіях.
Україна посідає 17-те місце за загальною кількістю випадків COVID-19 з початку пандемії у світовій статистиці.
Як повідомлялося, вчені Інституту молекулярної біології й генетики НАН України виявили 12 нових варіантів штаму Дельта, один з яких новий.
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26 12 2021 10:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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