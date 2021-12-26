У світі зафіксували майже 280 мільйонів випадків COVID-19

У світі станом на ранок 26 грудня зафіксовано понад 279,8 мільйона випадків зараження коронавірусом.

Про це свідчать дані сайту Worldometer, передає Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлено 279 848 461 випадок COVID-19, з них 5 413 544 летальних, одужали 250 086 324 особи.

Найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії зареєстровано у США (53 026 765), Індії (34 786 802) та Бразилії (22 234 626).

Загалом коронавірус зафіксували у 224 країнах та територіях.

Україна посідає 17-те місце за загальною кількістю випадків COVID-19 з початку пандемії у світовій статистиці.

Як повідомлялося, вчені Інституту молекулярної біології й генетики НАН України виявили 12 нових варіантів штаму Дельта, один з яких новий.