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У світі зафіксували понад 373 мільйони випадків COVID-19

З початку нової доби зафіксовано 270 543 нові випадки, загинули 868 осіб
У світі, станом на ранок 30 січня, зафіксували 373 195 586 випадків зараження коронавірусом.
У світі зафіксували понад 373 мільйони випадків COVID-19 Фото: CTK Photo
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
 
Зокрема виявлено 5 676 292 смерті, одужали 294 832 585 осіб.
 
З початку нової доби зафіксовано 270 543 нові випадки, загинули 868 осіб.
 
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (75 481 122), Індія (41 092 522) та Бразилія (25 247 477). Україна в цьому топі посідає 18 місце.
 
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30 01 2022 10:34
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