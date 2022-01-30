НОВИНИУ світі, станом на ранок 30 січня, зафіксували 373 195 586 випадків зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі зафіксували понад 373 мільйони випадків COVID-19
З початку нової доби зафіксовано 270 543 нові випадки, загинули 868 осіб
Фото: CTK Photo
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
Зокрема виявлено 5 676 292 смерті, одужали 294 832 585 осіб.
З початку нової доби зафіксовано 270 543 нові випадки, загинули 868 осіб.
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (75 481 122), Індія (41 092 522) та Бразилія (25 247 477). Україна в цьому топі посідає 18 місце.
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30 01 2022 10:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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