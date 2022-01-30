У світі зафіксували понад 373 мільйони випадків COVID-19 З початку нової доби зафіксовано 270 543 нові випадки, загинули 868 осіб

У світі, станом на ранок 30 січня, зафіксували 373 195 586 випадків зараження коронавірусом.

Фото: CTK Photo

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