У світі зафіксували понад 388 мільйонів випадків COVID-19

У світі станом на ранок 4 лютого зафіксували 388 525 441 випадок зараження коронавірусом.

Фото: з вільного доступу

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