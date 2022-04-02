НОВИНИУ світі станом на ранок 4 лютого зафіксували 388 525 441 випадок зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі зафіксували понад 388 мільйонів випадків COVID-19
Фото: з вільного доступу
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
Зокрема виявлена 5 731 634 смертей, одужали 307 844 924 особи.
З початку нової доби зафіксовано 268 700 нових випадків, загинули 1 029 осіб.
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (77 150 412), Індія (41 952 712) та Бразилія (26 099 735). Україна в цьому топі посідає 18 місце.
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04 02 2022 09:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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