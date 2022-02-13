Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У світі зафіксували понад 410 мільйонів випадків COVID-19

Зокрема виявлено 5 829 532 смерті, одужали 331 077 422 особи
У світі, станом на ранок 13 лютого, зафіксували 410 836 088 випадків зараження коронавірусом.
У світі зафіксували понад 410 мільйонів випадків COVID-19 Фото: CTK Photo
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
 
Зокрема виявлено 5 829 532 смерті, одужали 331 077 422 особи.
 
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (79 293 924), Індія (42 631 421) та Бразилія (27 425 743).
 
Україна в цьому топі посідає 18-ту сходинку.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 02 2022 10:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.