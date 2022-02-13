НОВИНИУ світі, станом на ранок 13 лютого, зафіксували 410 836 088 випадків зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі зафіксували понад 410 мільйонів випадків COVID-19
Зокрема виявлено 5 829 532 смерті, одужали 331 077 422 особи
Фото: CTK Photo
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
Зокрема виявлено 5 829 532 смерті, одужали 331 077 422 особи.
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (79 293 924), Індія (42 631 421) та Бразилія (27 425 743).
Україна в цьому топі посідає 18-ту сходинку.
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13 02 2022 10:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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