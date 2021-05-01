У Святого Миколая почали вірити більше українців, хоча для більшості улюблене зимове свято - Різдво
Найбільше у Святого Миколая вірять на Заході - 73%, повідомляє "Громадське". В інших регіонах таких понад 50%, тільки у Києві лише 49% людей зізналися у вірі у Святого Миколая. У Діда Мороза відносно більше вірять на Сході (39%) та Півдні (36%).
Водночас 56% респондентів назвали своїм найулюбленішим новорічним святом Різдво (56%). Для 28% це Новий рік, для 6% - День Святого Миколая. Різдво відносно більше люблять на Заході, а Новий рік на Півдні та Сході.
Різдво 7 січня святкують 77% опитаних. 15% сказали, що відзначають це свято двічі 7 січня та 25 грудня. Лише 3% святкують Різдво лише у грудні на 5% взагалі не святкують.
Опитування проводили 2-4 січня 2021 року серед громадян від 18 років в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Методом CATI, на основі випадкової вибірки мобільних номерів, опитали 2500 респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.
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