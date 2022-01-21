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У Сирії підірвали в’язницю, де утримували терористів ІДІЛ

Бойовики ІДІЛ намагалися дістатися та підірвати ворота в’язниці, використовуючи автомобіль-бомбу та ємність з паливом, де згодом виникли сутички з військовими на тлі повідомлень про втечу кількох ув’язнених
У результаті вибуху замінованого автомобіля з використанням ємності з паливом біля в’язниці Гувайран в сирійській провінції Аль-Хасака, втекли «іділівці».
У Сирії підірвали в’язницю, де утримували терористів ІДІЛ Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), передає Укрінформ.
 
«Бойовики ІДІЛ намагалися дістатися та підірвати ворота в’язниці, використовуючи автомобіль-бомбу та ємність з паливом, де згодом виникли сутички з військовими на тлі повідомлень про втечу кількох ув’язнених», - повідомили активісти SOHR.
 
Вибух стався біля в'язниці, де перебувають ув'язнені ІДІЛ. На разі в'язницю оточено для запобігання їх втечі. Повідомляється, що літаки "Міжнародної коаліції" відкрили вогонь по позиціях поблизу в'язниці Гувайран.
 
Інші ЗМІ повідомили про втечу «кількох десятків іділівців».
 
Як повідомляв Укрінформ, на початку січня у результаті вибуху в сирійській провінції Хама загинули двоє цивільних, одна людина отримала поранення.
 
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21 01 2022 13:24
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