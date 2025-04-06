У Сирії після падіння режиму Асада може залишатися понад 100 складів хімічної зброї – NYT

Міжнародна Організація із заборони хімічної зброї заявила, що у Сирії залишається понад 100 місць зберігання хімічної зброї після повалення режиму Башара Асада.

Як зазначає видання, Асад використовував зброю із зарином, хлором та іпритом проти повстанців і сирійських мирних жителів протягом понад десяти років громадянської війни.

Зарин, нервово-паралітична речовина, може вбити за лічені хвилини. Хлор і іприт, зброя, яка стала сумнозвісною під час Першої світової війни, обпалює очі та шкіру та наповнює легені рідиною.

У перші роки війни уряд Асада визнав існування 27 об’єктів по виробництву та збереженню хімічної зброї, які ОЗХЗ проінспектувала та наказала закрити. Але Асад продовжував використовувати хімічну зброю принаймні до 2018 року, і дослідження показали, що його уряд продовжував імпортувати основні хімікати-прекурсори.

Представники ОЗХЗ стурбовані, що групи бойовиків можуть отримати доступ об’єктів з виробництва хімічної зброї і заволодіти зброєю.

Організація заявила, що нарахувала понад 100 складів зберігання хімічної зброї на основі даних зовнішніх дослідників, некомерційних груп і розвідувальних даних, наданих її країнами-членами.

За словами дослідників, колишніх співробітників організації та інших експертів, деякі склади, ймовірно, заховані в печерах або місцях, які важко знайти за допомогою супутникових знімків. Це збільшує ймовірність того, що деяка зброя не захищена.

Минулого року Ізраїль завдав авіаударів по кількох об’єктах сирійського режиму, де, як відомо, зберігалася хімічна зброя. Але незрозуміло, чи ці удари знищили хімічну зброю.