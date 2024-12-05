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У Сирії повстанці захопили російську РЛС "Подлет-К1", яка виявляє ракети Storm Shadow

05 грудня 2024, 10:05
У Сирії повстанці захопили російську РЛС
фото Вікіпедія
Також така система РФ може виявляти й українські "Нептуни".
У Сирії повстанці захопили російську радіолокаційну систему спостереження "Подлет-К1" біля міста Хама. Таку техніку мала на озброєнні 25 дивізія спеціального призначення, раніше відома як "Тигр", а саме елітний підрозділ, який вважається одним з найефективніших у військах Башара Асада.
 
Про це пише The Telegraph.
 
У виданні зазначили, що маловисотна радіолокаційна система спостереження може відстежувати до 200 цілей одночасно, особливо ті, які летять низько. Крім того, "Подлет-К1" є важливою як для місцевої протиповітряної оборони, так і для внутрішнього захисту росії від українських атак. 
 
"Втрата радарної системи вартістю 5 мільйонів доларів також викликає занепокоєння росії, оскільки існує ризик того, що вона може потрапити до рук Заходу, що поставить під загрозу протиповітряну оборону країни в умовах зростаючих атак з боку України", - додали у повідомленні.
 
Крім того, радар "Подлет-К1" може виявляти крилаті ракети Storm Shadow та українські "Нептуни". 
 
У Telegraph нагадали, що Україна запустила свою першу ракету Storm Shadow на територію РФ наприкінці листопада після того, як Велика Британія дозволила використовувати їх за межами України.
 
"Хоча Україна заявляє, що знищила кілька комплексів "Подлет-К1", жодного з них вона не захопила. Радар становить потенційний інтерес для прихильників Києва на тлі побоювань щодо зменшення допомоги з боку США за президентства Дональда Трампа", - вважають автори матеріалу.

 

Сиріявійна в Україніросія окупанти

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