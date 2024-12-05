У Сирії повстанці захопили російську РЛС "Подлет-К1", яка виявляє ракети Storm Shadow

Також така система РФ може виявляти й українські "Нептуни".

У Сирії повстанці захопили російську радіолокаційну систему спостереження "Подлет-К1" біля міста Хама. Таку техніку мала на озброєнні 25 дивізія спеціального призначення, раніше відома як "Тигр", а саме елітний підрозділ, який вважається одним з найефективніших у військах Башара Асада.

Про це пише The Telegraph.

У виданні зазначили, що маловисотна радіолокаційна система спостереження може відстежувати до 200 цілей одночасно, особливо ті, які летять низько. Крім того, "Подлет-К1" є важливою як для місцевої протиповітряної оборони, так і для внутрішнього захисту росії від українських атак.

"Втрата радарної системи вартістю 5 мільйонів доларів також викликає занепокоєння росії, оскільки існує ризик того, що вона може потрапити до рук Заходу, що поставить під загрозу протиповітряну оборону країни в умовах зростаючих атак з боку України", - додали у повідомленні.