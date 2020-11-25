У Таїланді сталася помилка: поліція переплутала рекордну партію наркотиків із засобом для чищення
Як пише "Громадське", про це повідомляє CNN.
12 листопада на одному зі складів у Таїланді Управління для боротьби з наркотиками виявило 475 мішків із білою гранульованою речовиною на 11,5 тонн. На місці провели дослідження, яке показало, що у мішках кетамін. Тоді влада оголосила про вилучення рекордної партії наркотиків.
Проте 24 листопада міністр юстиції країни Сомсак Тепсутін заявив, що сталася «технічна помилка». У лабораторії провели ще одне дослідження і з'ясувалося, що у мішках не кетамін, а тринатрійфосфат, який використовується у засобах для миття. Виявилося, що речовина для дослідження може стати фіолетової і під час контакту з тринатрійфосфатом, і з кетаміном.
Водночас у Мін'юсті не відкидають думки, що у засобі для чищення могли переховувати наркотики. Дослідження мішків у лабораторії ще триває.
У медицині кетамін використовують як знеболювальний засіб чи антидепресант. Також його вживають для розслаблення, а іноді для того, щоб викликати галюцинації.
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