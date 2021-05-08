У Таїланді заборонили використовувати деякі сонцезахисні креми, щоб захистити коралові рифи
Про це повідомляє BBC, пише "Громадське".
Влада країни побоюється, що сонцезахисні креми шкодять коралам, які зростають повільно. Так, заборонили використовувати креми, які містять принаймні один із чотирьох інгредієнтів: оксибензон, октиноксат, 4-метилбензиліден камфори, бутилпарабен.
Фахівці кажуть, що ці інгредієнти знищують личинки коралів, перешкоджають їхньому розмноженню та спричиняють відбілювання рифів.
Заборона стосуватиметься відвідувачів національних морських парків. Як пише Bangkok Post, представники парку забиратимуть у відвідувачів заборонені креми та віддаватимуть їх на виході.
Якщо ж заборону на використання кремів хтось порушить, йому загрожує до 100 тисяч бат (приблизно 81 тисяча гривень) штрафу.
Подібні заборони на деякі сонцезахисні креми вводили на тихоокеанському острові Палау та в американському штаті Гаваї.
Читайте також: За останні 25 років Великий Бар’єрний риф втратив понад половину коралів
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Згорілі ліси у Туреччині видно з космосу
- ВІДЕО В Іспанії добудували найвищий житловий будинок у ЄС. Його зводили 17 років
- ФОТО Надрукований на 3D-принтері перший сталевий міст відкрили в Амстердамі
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"