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У Таїланді заборонили використовувати деякі сонцезахисні креми, щоб захистити коралові рифи

У Таїланді заборонили у національних морських парках використовувати сонцезахисні креми, що містять певні хімікати, щоб вберегти коралові рифи від відбілювання.
У Таїланді заборонили використовувати деякі сонцезахисні креми, щоб захистити коралові рифи Фото: AFP

Про це повідомляє BBC, пише "Громадське".

Влада країни побоюється, що сонцезахисні креми шкодять коралам, які зростають повільно. Так, заборонили використовувати креми, які містять принаймні один із чотирьох інгредієнтів: оксибензон, октиноксат, 4-метилбензиліден камфори, бутилпарабен.

Фахівці кажуть, що ці інгредієнти знищують личинки коралів, перешкоджають їхньому розмноженню та спричиняють відбілювання рифів.

Заборона стосуватиметься відвідувачів національних морських парків. Як пише Bangkok Post, представники парку забиратимуть у відвідувачів заборонені креми та віддаватимуть їх на виході.

Якщо ж заборону на використання кремів хтось порушить, йому загрожує до 100 тисяч бат (приблизно 81 тисяча гривень) штрафу.

Подібні заборони на деякі сонцезахисні креми вводили на тихоокеанському острові Палау та в американському штаті Гаваї.

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05 08 2021 14:50
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