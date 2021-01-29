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У Тбілісі майже 90 ресторанів призупинять доставку страв, вимагаючи підтримки на тлі локдауну

"Страйк" рестораторів запланований на всю добу 30 січня
У столиці Грузії 86 рестораторів домовилися на добу припинити працювати на доставку, щоб висловити своє невдоволення недостатньою підтримкою уряду на тлі "локдауну", що триває вже два місяці.
У Тбілісі майже 90 ресторанів призупинять доставку страв, вимагаючи підтримки на тлі локдауну Фото: Depo.ua

"Через локдаун країна - на межі соціального вибуху, бізнеси зводять кінці з кінцями… Жодних ефективних кроків для вирішення проблем не видно. Оскільки уряд країни неправильно оцінює існуючі проблеми та нагадує, що ми можемо працювати на доставку - на знак протесту ми призупиняємо послуги доставки на один день", - йдеться у повідомленні Асоціації рестораторів, пише "Європейська правда". 

Паралельно власники ресторанного бізнесу збираються протестувати перед будівлею уряду. 

"Ми сподіваємося, що клієнти з розумінням сприймуть наш крок, викликаний крайнім відчаєм", - додають у заяві.

Жорсткий локдаун у Грузії триває з 28 листопада. З 1 лютого країна готується поступово послаблювати обмеження, але у різних регіонах цей процес відрізнятиметься. 

Попередньо повідомлялося, що лише в Аджарії з цього дня зможуть відновити роботу ресторани "відкритого типу", а решті і далі доведеться працювати тільки на доставку. 

На додачу, уряд анонсував запровадження "карантину вихідного дня", коли повертатимуть усі обмеження жорсткого локдауну - включно із зупинкою громадського транспорту. 

Нагадаємо, що у Києві під час карантину "помер" кожен четвертий ресторан

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29 01 2021 14:14
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