Хоча ісламська традиція передбачає поховання померлого якомога швидше, іранська влада пояснила відтермінування бойовими діями.

У столиці Ірану стартували державні похоронні заходи колишнього верховного лідера країни аятолли Алі Хаменеї, який загинув 28 лютого 2026 року на початку війни зі США та Ізраїлем.

Про це повідомляє CNN.

Поховання відбувається із безпрецедентною чотиримісячною затримкою. Хоча ісламська традиція передбачає поховання померлого якомога швидше, іранська влада пояснила відтермінування бойовими діями. Водночас аналітики вважають, що за цей час режим прагнув стабілізувати ситуацію в країні після протестів і забезпечити передачу влади Моджтабі Хаменеї.

Для церемонії влада розгорнула масштабну логістичну операцію. До її забезпечення залучили державні служби, рятувальників, релігійні організації та добровольців. За офіційними даними, очікується від 4 до 15 млн учасників, через що в Тегерані посилили заходи безпеки, підготували тисячі медиків, сотні дронів і десятки гелікоптерів.

Труну Хаменеї провезуть через п'ять міст у двох країнах, зокрема святині шиїтів у Наджафі та Кербелі в Іраку. Остаточне поховання заплановане на 9 липня в його рідному Мешхеді.

На жалобні заходи прибули представники понад 100 країн. Серед них – заступник голови Ради безпеки рф дмітрій медведєв, який також провів переговори з президентом Ірану Масудом Пезешкіяном. Західних політиків до участі в церемонії не запросили.