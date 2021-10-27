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У Telegram запускають рекламу: оголошення з'являтимуться лише на каналах із понад 1000 підписниками

Дуров переконує, що для показу реклами не будуть використовувати особисті дані
Месенджер Telegram уже запустив власну рекламну платформу. Найближчим часом рекламні оголошення будуть з'являтися на публічних каналах із понад 1000 підписниками.
У Telegram запускають рекламу: оголошення з Фото: iPhones.ru

Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров, пише "Громадське".

За його словами, рекламні оголошення не будуть показувати в особистих чатах чи групах, нововведення стосуватиметься великих каналів із понад 1000 підписниками.

Реклама також має бути ненав'язливою. Оголошення можуть бути лише текстові, не більш ніж на 160 символів, без зовнішніх посилань та фото. Реклама з'являтиметься після перегляду всіх нових повідомлень на каналі.

Такий вигляд матимуть рекламні оголошення у Telegram

Фото: Telegram

Крім того, Дуров переконує, що для показу реклами не будуть використовувати особисті дані.

"Вміст рекламних повідомлень залежатиме лише від тематики каналів, де вони з'являтимуться, а не від особистих даних користувачів", - зазначив розробник. Тобто усі користувачі, які переглядають один канал, будуть бачити однакові рекламні оголошення.

Рекламодавці зможуть вибрати мову та приблизну тематику каналів, де буде відображатися їхня реклама. Також можна обрати канали, де реклама не повинна з'являтися.

Водночас у Telegram буде заборонено рекламувати азартні ігри, продаж зброї, організації, що пропагують насильство, дискримінацію, медичні послуги тощо.

Поки рекламні оголошення тестуються, дохід від розміщення реклами отримує лише Telegram. Однак у месенджері обіцяють після того, як покриють свої основні витрати, доходом будуть ділитися з каналами, де розміщується реклама.

Вперше про запуск "ненав'язливої монетизації" Дуров повідомив наприкінці 2020 року. За його словами, через збільшення кількості користувачів, зростають витрати на сервери та трафік. Підтримка компанії обходиться у сотні мільйонів доларів на рік, казав розробник, тому й необхідна монетизація.

Нагадаємо, що на тлі глобального збою в роботі соцмережі Facebook кількість користувачів месенджера Telegram збільшилася на 70 мільйонів.

 

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27 10 2021 11:13
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