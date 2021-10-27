У Telegram запускають рекламу: оголошення з'являтимуться лише на каналах із понад 1000 підписниками

Дуров переконує, що для показу реклами не будуть використовувати особисті дані

Месенджер Telegram уже запустив власну рекламну платформу. Найближчим часом рекламні оголошення будуть з'являтися на публічних каналах із понад 1000 підписниками.

Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров, пише "Громадське".

За його словами, рекламні оголошення не будуть показувати в особистих чатах чи групах, нововведення стосуватиметься великих каналів із понад 1000 підписниками.

Реклама також має бути ненав'язливою. Оголошення можуть бути лише текстові, не більш ніж на 160 символів, без зовнішніх посилань та фото. Реклама з'являтиметься після перегляду всіх нових повідомлень на каналі.